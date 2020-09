Ein Leben lang miteinander verbunden sein. Davon träumen viele Paare. Bei Agnes und Lukas K. nahm die Liebe schon auf der Geburtenstation ihren Anfang. Es war der 18. März 1988, ein Freitag. „Meine Eltern hatten am Vorabend noch den ,Faust‘ im Theater angeschaut“, sagt Agnes und lacht. Tags darauf, in den frühen Morgenstunden, wurde das neu geborene Mädchen schon im Säuglingszimmer der Barmherzigen Brüder in Linz versorgt. Abends kam dann ein weiteres Bettchen ins Zimmer