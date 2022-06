Seit mehr als sieben Monaten würde sie regelmäßig Morddrohungen bekommen sagt Lisa-Maria Kellermayr, sie ist Allgemeinmedizinerin in Seewalchen am Attersee. “Ich werde dich hinrichten“, „Wir beobachten sie“ und „Ich bin bewaffnet und habe habe eine Schrotflinte“ schreiben die anonymen Absender in ihre E-Mails. Mehr als 100.000 Euro gab die Medizinerin für die Sicherheit ihrer Patienten aus.