"Ich vermisse meine Heimat, aber hier gibt es keine Sirenen oder Bomben"

Aus den Fenstern im ersten Stock vom Litz-Erlebnishaus des Oberösterreichischen Jugendrotkreuzes in Litzlberg am Attersee ertönen ukrainische Lieder. Fröhliches Gelächter ist zu hören. Fünf Jugendliche lehnen sich aus dem Fenster, winken ihren Betreuern im Garten freudig entgegen. Es scheint wie ein idyllisches Sommercamp am Attersee.