Still, mit zahlreichen Blumen und Kerzen, haben sich mehr als 100 Afghanen am Wochenende auf dem Hauptplatz von Freistadt von den beiden Opfern der Messerattacke in Wullowitz verabschiedet. Der 33-jährige Afghane Jamal A. soll, wie berichtet, David H. (32) bei einem Streit um eine Arbeitsstelle und den Landwirt Franz G. (63) wegen seines Autos getötet haben. Er sitzt in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen zweifachen Mordes ermittelt.