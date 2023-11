Flugretter: "Ich musste meinen Freund tot bergen, das ist schon sehr emotional"

Als Ausbildungsleiter hat der Ebenseer Hans Peter Magritzer (61) in 25 Jahren die Alpinpolizei Oberösterreich geprägt. Er hat in seiner Karriere mehr als hundert Polizisten in den Bergen ausgebildet und als Flugretter selbst Dutzende Menschenleben gerettet. Kurz bevor er mit Ende November in Pension geht, zieht er im Interview Bilanz: über seine schwierigsten Einsätze am Seil, das einsame Bergen von Toten und wie sich das Bergsteigen und seine Gefahren im Laufe der Jahre verändert haben.