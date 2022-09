Mit sicherem Griff hebt Theresia Pletitsch den Oberkörper ihres Ehemanns Franz an und zieht ihm das Poloshirt zurecht. "Ich bin ja Gott sei Dank noch gesund und habe die Kraft. Sonst würde das alles nicht gehen", sagt Theresia Pletitsch. Die 71-Jährige pflegt ihren 86-jährigen Mann seit drei Jahren zu Hause in ihrem Wohnhaus in Kronstorf, nachdem er aufgrund einer Gehirnblutung bettlägerig wurde. Nach einem Monat im Krankenhaus stand Pletitsch vor der Wahl, ihren Mann in ein Heim zu geben oder