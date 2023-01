„Ich kann als Frau nicht dieselben Wege gehen wie ein Mann“

Etwas mehr als 30 Jahre Altersunterschied liegen zwischen der 32-jährigen Stefanie Hinterleitner und der 63-jährigen Paula Wintereder. Was sie gemeinsam haben: Ihr Engagement in der katholischen Kirche. Beide sind Pastoralassistentinnen, Paula Wintereder ist zusätzlich bereits seit sechs Jahren die Vorsitzende der katholischen Frauenbewegung Oberösterreich (kfb Oberösterreich). Sie wurde in ihrem Leben schon früh ermutigt, in der Kirche tätig zu werden.