ÖSV-Arzt als Lebensretter: "Ich hab schon viel erlebt, aber das war ergreifend"

Seit 25 Jahren praktischer Arzt, seit 21 Jahren Not- und seit 18 Jahren ÖSV-Arzt – Edgar Ehrenhuber hat in seiner medizinischen Laufbahn wahrlich schon viel erlebt und eine entsprechende Anzahl an dramatischen Einsätzen zu einem guten Ende gebracht. Doch jener am vergangenen Freitag wird dem Gemeindearzt von Alberndorf in der Riedmark (Bezirk Urfahr-Umgebung) wohl noch lange in Erinnerung bleiben.