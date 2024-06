Hochwasser lässt neben Schlamm auch viele Schiffstouristen zurück

Nicht einmal die Ente an der Linzer Donaulände traut sich allzu weit ins Wasser. "Einen ordentlichen Zug drauf" hat die Donau noch, wie Menschen entlang des Stroms es nennen. Und zu hoch ist sie auch noch, der Pegel sinkt nur langsam. Das sich zurückziehende Wasser hinterlässt Schlamm und Holzstücke an Land – und zahlreiche Schiffstouristen, die an diesem Donnerstagvormittag nach wie vor festsitzen. Erst nach und nach werden Teilstrecken wieder für den Schiffsverkehr freigegeben.