Ungefähr 7000 Neuwagen am Betriebsgelände des Logistik-Familienunternehmens Hödlmayr wurden durch das Hochwasser 2002 in Schwertberg geflutet. Das Wasser reichte bis zu den Scheinwerfern, die Elektronik spielte verrückt. „Die Lichter und Warnblinkanlagen haben sich eingeschaltet, sie haben gehupt, teilweise selbst gestartet und sich in Bewegung gesetzt – es war richtig gespenstisch“, erzählt Rudolf Moser, heute noch Mitarbeiter bei Hödlmayr und damals Qualitäts- und