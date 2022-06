Als Wirt bis du ja nie immer nur Wirt. Du bist immer auch ein bisserl Psychologe. Weil der Stammtisch, das ist auch so etwas wie eine Couch. Hier treffen sich die Leute zum Politisieren, Tratschen und – ja freilich – auch mal zum Streiten. Und wer wissen will, was im Ort so los ist, der setzt sich auch dazu, an den Stammtisch, oder "unauffällig" an den Nebentisch.