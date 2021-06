Treffen sich sechs Weinbauern, sechs Obstbauern und ein Gurkerlbauer beim Maturaball in Klosterneuburg, der HBLA für Wein und Obstbau ... Nein, das ist kein Witz. Lukas Schiefermair erzählt von seiner Maturafeier im Jahr 2016 und der Geschichte, wieso ein Sprössling der Familie, die seit 400 Jahren den Richterhof in Kematen an der Krems bewirtschaftet und für Erdbeeren, Spargel oder Gurken bekannt ist, auf einmal den Wein für sich entdeckt hat. "Ganz früher dachte ich noch an Rot und Weiß und