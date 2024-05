Von Schützen und Taschenfeiteln

Aberseer Schleuniger: Volkstanz rund um den Wolfgangsee Dombauhüttenwesen im Linzer Mariendom und im Wiener Stephansdom Ebenseer Fetzenzug am Faschingsmontag Ebenseer Glöcklerlauf: Am 5. Jänner sind zahlreiche Passen mit ihren beleuchteten, bis zu 15 Kilogramm schweren Kappen in der Salinengemeinde unterwegs. Festschützenwesen der Prangerschützen, Stahel- bzw. Armbrustschützen, Bürgergarden, Schützenkompanien Flammen von Keramik in Gmunden Die Fuhr am Hallstättersee: die Handwerkskunst, die es