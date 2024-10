Volksmusik und Gourmetküche im Innviertel

Technorhythmen hüllen am Vormittag das Gourmetrestaurant Kammer5 in eine akustische Wolke. Für tanzfreudige Besucher normalerweise ein Grund, die Hüften zu schwingen. Die Küchenmannschaft hingegen ist erstaunlich ruhig, wirkt trotz der schnellen Beats konzentriert und erledigt die Vorbereitungsarbeiten für den großen Auftritt am Abend. Es scheint, dass die elektronische Musik entspannt, übrigens wie in vielen anderen Küchen auch.