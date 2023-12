Spitzenküche beim Aichingerwirt: "Die Gerichte entstehen beim Bauern"

Michael Ellmauer atmet kurz durch. Vor Kurzem eröffneten er, seine Frau Sonja und sein Bruder Christian ein neues Lokal in Thalgau. Zusätzlich betreibt er den Aichingerwirt in St. Lorenz am Mondsee. Ein Hotel mit Restaurant und angeschlossener Landwirtschaft. Aktuell klopft die Adventzeit mit vielen Weihnachtsfeiern an.