Kochen wie Wild: Eine Seminarbäuerin verrät ihre Tipps

"Hier wohnt eine Köchin aus Leidenschaft" verheißt ein Schild am Hauseingang im Pechgraben in Großraming. Im Inneren wird man von Selbiger in Empfang genommen, es riecht nach Zimt und Keksen. Und als hätte Emilie Staudinger es bestellt, hat in der Nacht der erste Schnee die Wiesenhänge mit einer Schicht in Weiß überzogen. Dass der Himmel sich in Grau hüllt und die Luft gerade einmal nasskalte fünf Grad warm ist, trübt ausnahmsweise nicht die Stimmung.