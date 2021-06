Juman ist ein stattliches Bröckerl. Der 1100 Kilo schwere Angus-Stier weicht einer Kuh nicht von der Seite. Der Herr im Stall spürt, dass er bald an jene Arbeit darf, die Simone und Gottfried Diwold von ihm erwarten – Nachwuchs zu zeugen. Zwei Herden, 20 Mutterkühe und 13 Kälber, tummeln sich in einer tierischen Unterkunft, die eine Augenweide ist. Der in einen Erdhügel gebaute Stall ist nach Süden komplett offen, nach Lust und Laune kann das schwarze Vieh auf die acht Hektar große,