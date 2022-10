Zu Beginn ihrer Recherche begegnete die Sagenexpertin einem alten Bekannten: Tassilo III. Der bayerische Herzog hatte bereits in den beiden Vorgänger-Büchern von Dagmar Fetz-Lugmayr eine wichtige Rolle gespielt und auch in Linz hinterließ der aus dem Geschlecht der Agilolfinger stammende Adelige seine Spuren. Tassilo, Gründer des Stifts Kremsmünster, soll im 8. Jahrhundert versucht haben, Linz einzunehmen, so die Legende.