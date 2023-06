Der Vogerl- Macher

Er hat eine Meise. Eine Blaumeise. Mit ihr fing alles an, damals, vor 30 Jahren. Eine alte Frau war gestorben und Franz Xaver Gruber zufällig vorbeigekommen, als in dem nun verlassenen Haus ein Entrümpelungsflohmarkt stattfand. Einem Händler, der sie begehrte, blieb die geschnitzte, fein bepinselte Blaumeise verwehrt. Auch Gruber stach das hölzerne Kleinod, das in der Küche stand, ins Auge. "Ma, des Vogerl gfallat ma so guad.