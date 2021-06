Das kernige Öl aus dem Innviertel

Leo Höllerl hat drei Grundsätze: Er produziert nichts, was ihm nicht schmeckt. Hat er eine Idee, macht er einfach, ohne lange zu sinnieren, was alles warum nicht funktionieren könnte, und drittens versucht er seine Produkte stets zusätzlich zu veredeln. So hat das auch mit dem Kürbiskernöl angefangen.