Bei den Murauers in Tollet: Eine "Commedia del Gartel" in 4 Akten

Prolog Vorhang auf. Dieser Novembertag schickt in den April. Ein Regenbogen teilt den strahlend blauen Himmel von jenem, der schwarz wie die Nacht ist. Das gebogene Naturschauspiel verliert sich direkt in der Gemeinde Tollet im Erdboden, dort wo die Murauers wohnen, und da wollen wir heute hin. Sie ein bissl befragen, was das Dahoam für sie ist. Hier wohnen also Gertrud, genannt Gerti, 74 Jahre alt, und ihr Mann Josef (72). "Lass d’Schuach an und kim eina. Sie is’ oben und kocht uns dann was",