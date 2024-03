Auf den Spuren des Salzes im Bergwerk Altaussee

Alles unter Tage: Mit dem Grubenhunt fahren die Bergarbeiter auch heute noch in den Erbstollen des Bergwerks in Altaussee

Das Salzbergwerk in Altaussee liegt auf der steirischen Seite des Salzkammerguts, am Fuß des 1717 Meter hohen Sandlings. Es ist das größte bis heute aktive Salzbergwerk Österreichs, außerdem das einzige, in dem der Abbau von Steinsalz möglich ist. Weil nur dort die Qualität so hoch beziehungsweise das Salz so rein ist.