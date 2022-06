Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Diese Weisheit gilt irgendwie auch für die Pferdeeisenbahn zwischen Linz und Budweis. Denn damals, als am 25. Juli 1825 im böhmischen Netrowitz der Spatenstich erfolgte, wurde in England bereits Kohle in die Kessel der Dampfbahnen geschaufelt. Gebaut wurde sie trotzdem und schließlich am 1. August 1832 eröffnet.