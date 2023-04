Hercules-Nachfolge: Heer erhält neue Flugzeuge

Das Bundesheer erhält kräftigen Zulauf beim Fluggerät in Hörsching. "Unsere Hercules sind am Ende der technischen Nutzungsdauer, und wir brauchen bis spätestens 2029/30 Ersatz", sagt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP). Die Beschaffungsphase komme nach entsprechenden Planungen nun in die Umsetzungsphase. Bereits im ersten Quartal will die Ministerin einen Kaufvertrag unterschreiben. "Für unsere Bedürfnisse sind vier bis fünf Maschinen nötig", sagt Tanner.