Heimischer Müll in Polen: Aufklärung gefordert

LINZ/WARSCHAU. Nach dem Publikwerden einer illegalen Mülldeponie in einem polnischen Wald, auf der unter anderem Plastikabfall aus Oberösterreich liegen soll, forderte gestern der grüne Umweltlandesrat Stefan Kaineder "vollständige Aufklärung".

Einer Reportage der ORF-Sendung "Report" zufolge soll es sich bei dem Müll um Abfälle der Energie AG Umwelt Service GmbH mit Hauptsitz in Linz handeln. Die illegale Deponie, etwa zwei Stunden von Warschau entfernt, grenze unmittelbar an das Firmengelände jenes polnischen Müllverarbeitungsunternehmens JDR an, das im Jahr 2018 die oberösterreichischen Abfälle zur Weiterverarbeitung und zum Recycling gekauft habe. Polen gilt als viel gefragtes Ziel für Müllexporte aus ganz Europa.

Doch stattdessen sei der Müll gemeinsam mit weiteren Kunststoffabfällen aus Deutschland und Italien einfach auf rund 3000 Quadratmetern im Freien sowie im dahinter liegenden Wald verteilt und aufgetürmt worden. Stefan Salhofer vom Institut für Abfallwirtschaft an der Universität für Bodenkultur in Wien attestierte im Bericht "immense Umweltschäden" durch die unsachgemäße Müllablagerung.

Es sei offensichtlich, "dass das Abfallunternehmen JDR mit krimineller Energie Müll aus ganz Europa illegal in polnischen Wäldern deponiert. Hier scheint man sich auf Kosten der Umwelt und Natur in bösartigster Weise bereichern zu wollen", sagte Kaineder. Er erwarte von den Verantwortlichen der Energie AG eine Erklärung, "warum das polnische Unternehmen den Zuschlag für die Abnahme des Plastikmülls bekommen hat". Auch die Frage, ob die Energie AG die Müllverarbeitungsfähigkeit des Abnehmers mit der nötigen Sorgfalt geprüft habe, müsse geklärt werden.

Darauf angesprochen, teilte der Pressesprecher der Energie AG, Michael Frostel, den OÖN mit, dass Ende Juni bis Anfang August 2018 "nach eindringlicher Prüfung der rechtlichen Rahmenbedingungen" 1000 Tonnen thermisch verwertbarer Müll an JDR geliefert worden sei. Mit der Verwertung des Mülls "hatte die Energie AG Umwelt Service nichts zu tun", sagte Frostel. Der damalige Müllverkauf sei laut Frostel durch den "Engpass bei den thermischen Anlagen in OÖ und Österreich, die bevorzugt beliefert werden", zustande gekommen. "In Ausnahmefällen werden diese Fraktionen nach Prüfung der Voraussetzungen zu thermischen Anlagen exportiert." Frostel kündigte eine erneute Überprüfung und "vollkommene Transparenz" an. Das Unternehmen stehe "für externe Untersuchungen zur Verfügung", ließ Frostel wissen. (nieg)