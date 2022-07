An Enzenkirchens Bürgermeister Christian Gmundner (FP) sind die vergangenen Tage nicht spurlos vorübergegangen. Erst der Abrissbescheid gegen zwei Häuser sowie eine Garage von Familien in seiner Gemeinde, dann kam am Donnerstag auch noch das Landeskriminalamt ins Gemeindeamt. Der Grund: Verdacht des Amtsmissbrauchs gegen seinen Vorvorgänger.