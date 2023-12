Hallenbad gesperrt: Erinnerungen an eine tödliche Katastrophe

Hallenbad und Sauna mussten in Losenstein gesperrt werden.

"Es gibt Risse im Leimbinder, daher mussten wir Hallenbad, Sauna und Badrestaurant am Samstag komplett für unsere Gäste sperren", sagte Losensteins Bürgermeister Leopold Arthofer am Sonntag zu den OÖN: "In den kommenden Tagen sollen Kernbohrungen Aufschluss darüber geben, ob die Dachkonstruktion überhaupt noch gerettet werden kann."

Auf der Gemeindewebsite hatte der rund 1600 Einwohner zählenden Ort im Ennstal am Wochenende von der Totalsperre informiert: "Aufgrund von gravierenden Mängeln in der Holzträgerkonstruktion des Daches muss das Hallenbad ab sofort baupolizeilich gesperrt werden."

Die Herstellerfirma der Holzträgerkonstruktion im Hallenbad habe die Gemeinde vor etwas mehr als einer Woche davon in Kenntnis gesetzt, dass umgehend eine statische Begutachtung notwendig sei. Diese wurde am Donnerstag vom Statikbüro Krückl-Seidel-Mayr durchgeführt. Im Gutachten heißt es, dass "daher beim Dachtragwerk über der Schwimmhalle ,GEFAHR IN VERZUG‘" vorliege. Der Bereich der Schwimmhalle und des Restaurants sei daher unverzüglich zu sperren und einer Sanierung zuzuführen.

Aufgrund der angekündigten Schneefälle wurden in Losenstein rasch Erinnerungen an den für 15 Menschen tödlichen Einsturz der Eislauf- und Schwimmhalle Bad Reichenhall wach, die im Jänner 2006 dem Druck der Schneemassen nicht standgehalten hatte.

"Wie lange die Sperre dauern wird, können wir noch nicht beurteilen", sagt Arthofer. "Wenn es nach uns geht, sperren wir so schnell wie möglich wieder auf." Es sei aber von mindestens zwei bis drei Monaten Stillstand auszugehen. Denn auch das Dach weise seit längerem schwere Mängel sowie zahlreiche unkontrollierte Wassereintritte auf und müsse dringend saniert werden. "Das können wir finanziell aus eigenen Mitteln nicht stemmen", betont Arthofer. Er hoffe auf Hilfe seitens des Landes.

Das pro Saison von im Schnitt 35.000 Gästen besuchte Hallenbad war zuletzt im Jahr 1998 generalsaniert worden. Ein Drittel der Besucher sind Losensteiner, der Rest kommt von auswärts.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Losenstein Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.