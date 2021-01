Clubiona saxatilis: der zoologische Name einer vom Aussterben bedrohten Spinnenart, die jetzt erstmals in Oberösterreich nachgewiesen wurde. Auf Deutsch: Rotbraune Sackspinne. Entdeckungsort: eine artenreiche Blumenwiese in Molln im Juni 2020. Geschlecht: ein Männchen. Thomas Frieß vom steirischen Ökoteam, Österreichs größtem zoologischen Privatinstitut, hat sie mit einem umgebauten Laubsauger auf einer ein Quadratmeter großen "standardisierten Beprobungsfläche" eingesammelt.