Große Trauer im Innviertel: Vater von drei Kindern starb bei Autounfall

Der Schock im Innviertel sitze tief, die Stimmung sei besonders in der Gemeinde Weng im Innkreis niedergeschlagen, sagt Bürgermeister Gerhard Wiesner. Die Trauer um den 40-jährigen im Ort beliebten und bekannten Harald K. ist groß. Der Familienvater kam in der Nacht auf Samstag nach einem Zusammenstoß auf der B148 Altheimer Straße ums Leben. Er fuhr gegen 1.30 Uhr mit seinem VW-Kleinbus auf der B148 Richtung Braunau. Schon seit längerem wohnte der Wenger im Braunauer Ortsteil Ranshofen. Im Gemeindegebiet von St. Peter am Hart kam ihm ein Lkw entgegen, der von einem 37-jährigen in Deutschland lebenden Kroaten gelenkt wurde. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Warum, ist vorerst unklar.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der VW-Bus in eine Wiese geschleudert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Braunau und St. Peter mussten zunächst den Lkw von der Unfallstelle wegziehen, um Zugang zum deformierten VW-Bus zu bekommen, in dem Harald K. eingeklemmt worden war. Seine Verletzungen waren so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb. Verletzt wurde auch der Fahrer des Lastwagens. Er musste in das Spital nach Braunau gebracht werden. "Solche Einsätze sind immer sehr fordernd für alle, aber vor allem für die jüngeren Kollegen", sagt Klaus Litzlbauer, Kommandant der Feuerwehr Braunau.

Unfälle auf B148 häufen sich

Einsätze nach Unfällen auf der B148 Altheimer Straße sind für die angrenzenden Feuerwehren keine Seltenheit: Immer wieder kracht es auf der Strecke zwischen Ort im Innkreis und der Grenze zu Bayern in Braunau. Die B148 Altheimer Straße ist zur beliebten Verbindung der deutschen A94 und der österreichischen A8 geworden und damit zum schnellsten Weg von München nach Linz – vor allem, seitdem die deutsche Autobahn von Marktl bis München lückenlos ausgebaut wurde, explodiert der Verkehr. Marktl ist nur wenige Kilometer von Braunau entfernt. Auch die EU-Osterweiterung habe den Verkehr auf der Strecke im Innviertel spürbar mehr werden lassen, beklagen vor allem Anrainer.

Erst mit dem fertigen Ausbau der deutschen A94 zwischen München und Passau könnte wieder mehr Ruhe im Innviertel einkehren, der Ausbau dauert aber noch Jahre, die OÖN berichteten. Die Anrainer entlang der B148 fordern andere Verkehrslösungen für diesen Straßenabschnitt. Immer wieder komme es hier zu gefährlichen Situationen, beklagen sie. Der Verein Lebensraum B148 rief in der Vergangenheit mehrmals zu Demonstrationen auf. Das Land reagiert auf den gestiegenen Verkehr unter anderem mit mehr Verkehrskontrollen. Um Mautflüchtlinge zu stoppen, besteht ein Lkw-Fahrverbot, nur Ziel- und Quellverkehr ist auf dieser Strecke erlaubt.

