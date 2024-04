"Grenzkontrollen verstoßen gegen Europarecht"

Nur sporadisch stehen die Beamten tatsächlich an der Grenze. Laut Innenministerium werde nur zu bestimmten Uhrzeiten kontrolliert, „wenn die Polizei es für notwendig erachtet“.

"Grenzkontrolle; Ausweise und Fahrzeugpapiere, bitte." Eine Aufforderung, die seit 18. Oktober 2023 an den vier offiziellen Grenzübergängen von Tschechien nach Oberösterreich wieder oft zu hören ist – und sie wird noch länger zu hören sein: Erneut hat das Innenministerium die Grenzkontrollen zu Tschechien verlängert – bis 16. Juni werden die Grenzübergänge von Polizeibeamten besetzt. Doch offensichtlich nicht 24 Stunden an jedem Wochentag, wie ein Lokalaugenschein der OÖN am 28.