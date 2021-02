Hupende Autos, aus denen jubelnde Menschen, ganz in Blau gekleidet, Fahnen schwenkten. Ziel war der Ortsplatz in Gramastetten: Dort kamen sie gestern am frühen Nachmittag zusammen – Mitglieder des Vincent-Kriechmayr-Fanclubs, Verwandte des neuen Doppel-Weltmeisters, seine "Goden-Familie". Coronabedingt alle mit Schutzmasken, in die Arme schließen durften sie sich nicht. Aber Transparente schwingen, Sektflaschen entkorken, Konfetti-Bomben "zünden".