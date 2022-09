Golfspieler wurde bei Turnier von Blitz getroffen

Ein Albtraum wurde für einen Innviertler Unternehmer am Samstagnachmittag während eines Golfturniers in Taufkirchen an der Pram (Bezirk Schärding) Realität: Der Geschäftsmann wurde während eines überraschenden Gewitters vom Blitz getroffen. "Praktisch aus heiterem Himmel", wie Zeugen berichten. Der Innviertler überlebte schwer verletzt und wird derzeit in einer Münchner Klinik behandelt.