Vom Gipfel her donnern gewaltige Eisbrocken über einen steilen Hang mit 300 km/he mindestens 500 Meter in die Tiefe. Sie reißen alles mit, was sich ihnen in den Weg stellt. Videoaufnahmen zeigen die Tragödie: Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen fcmsJs.scripts.load( "extlib_jquery").onLoad(function () {