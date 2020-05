"Wir bestätigen, dass Anneliese Stammler einen unaufschiebbaren Besuch bei ihrer lebensbedrohlich erkrankten Mutter durchführen muss. Das Besuchsrecht ist einzuräumen." Das Schreiben der Seniorenheimleitung in Pocking in Bayern ist Frau Stammlers einzige Möglichkeit, über die deutsche Grenze zu kommen und ihre am Coronavirus erkrankte 89-jährige Mutter für einige Minuten zu besuchen. Nur 15 Kilometer trennen die beiden.