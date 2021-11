Die Sieben-Tage-Inzidenz und die Zahl der Neuinfektionen gehen auf hohem Niveau leicht zurück, während der Belag auf den Intensiv- und Normalstationen in Oberösterreichs Spitälern weiter ansteigt. So hat sich die Lage innerhalb von 24 Stunden verändert: 1582 Neuinfektionen (minus 681), 1248,7 Infektionen pro 100.000 Einwohner (minus 108,7), 131 Intensivpatienten (plus drei) und 573 Erkrankte auf Normalstationen – um 23 mehr als von Samstag auf Sonntag.