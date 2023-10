Geretsberg: Ein Ort, der nicht zur Ruhe kommt

In diesem Haus ereignete sich am Donnerstagabend die Bluttat.

Bürgermeister Johann Brunthaler ist fassungslos. Erneut ist seine Gemeinde, Geretsberg im Bezirk Braunau, Schauplatz einer Tragödie geworden. Zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen. In einem Einfamilienhaus in dem Ort mit 1169 Einwohnern soll eine 24-jährige Pflegerin am Donnerstagabend mit einem Messer auf einen 82-jährigen Pensionisten mehrmals eingestochen haben.