40.000 Hühner scheuchen momentan die Bevölkerung von Gramastetten im Mühlviertel auf. Denn so viele Masthühner will Christian Gierlinger künftig auf seinem Hof in Amberg halten. Die Anrainer, durch deren Siedlungsgebiet die Zufahrt zum Hof von Gierlinger geht, haben jedoch starke Bedenken: Lärm durch die Transporte und die Geruchsbelästigung sind zwei der Punkte, die Hans-Joachim Nesser ins Treffen führt. Der Arzt ist ebenfalls Anrainer der nahen Siedlung.