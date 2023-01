Gemeindemitarbeiter montierte Kamera in der Klomuschel der Damentoilette

Ein perverser Vorfall erschüttert die Belegschaft in einem Gemeindeamt im Salzkammergut. Ein Mitarbeiter montierte dort in einer Damentoilette eine Videokamera in der Kloschüssel. "Als wir davon erfuhren, haben wir ihn sofort entlassen", sagt der Bürgermeister der Gemeinde, deren Namen die OÖNachrichten aus medienrechtlichen Gründen nicht nennen. Dem Vernehmen nach soll der Mann voll geständig sein.