24 Jahre ist es her, dass Karin Schmid eine Frage beantwortete, die gar nicht an sie gerichtet war. Mit ihrem Mann und einem befreundeten Bergretter der Ortsstelle Wels saß die AHS-Lehrerin im Winter 1998 nach einer Skitour im Auto. Dass der Weg nach Hause auch direkt in eine Männerdomäne führen würde, ahnte die damals 35-Jährige noch nicht. Ob denn grundsätzlich Interesse an einer Mitgliedschaft bestehe, wollte der Welser Bergretter während der Fahrt wissen.