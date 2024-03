Gasalarm im Pellets-Lagerkeller: Feuerwehr verhinderte Lebensgefahr

Man kann es nicht sehen, nicht riechen, nicht schmecken: Kohlenstoffmonoxid (CO) ist ein giftiges Gas, das der Mensch nicht wahrnimmt – der Tod auf leisen Sohlen kann die Folge sein. Dass es am Wochenende in einem Wohnhaus in Neumarkt im Mühlkreis nicht zu lebensgefährlichen Szenen kam, ist dem raschen Handeln der Freiwilligen Feuerwehr Matzelsdorf zu verdanken.