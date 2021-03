"Für uns ist das ein herber Rückschlag, eine extreme Enttäuschung"

„Die Impfungen der freiwilligen Feuerwehren müssen verschoben werden“, verlautbarte das Land Oberösterreich am Donnerstagabend. Ein Satz, der bei den Betroffenen Ärger auslöst. Denn anstatt in den kommenden Tagen die Corona-Impfung zu erhalten, werden die Feuerwehrleute jetzt weit in das zweiten Quartal verschoben. „Das ist für uns ein herber Rückschlag, eine große Enttäuschung“, sagt Landesfeuerwehrkommandant Robert Mayer.