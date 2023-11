Am 5. November 2017 ist in der Stadlkirchner Hofstub’n in Dietach (Bezirk Steyr-Land) eigentlich alles wie jeden Sonntag. Der Gastraum ist brechend voll, 250 Menschen warten auf ihr Mittagessen, das Personal arbeitet auf Anschlag. Plötzlich betreten zwei Polizisten die Küche.