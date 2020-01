Nein, ein Super-Winter wie in der vergangenen Saison sei es nicht, sagt Christian Hoheneder, stellvertretender Betriebsleiter der Hochficht-Bergbahnen. Dazu habe es zu wenig geschneit, und die Temperaturen waren bisher oft zu mild, als dass man die Schneekanonen in Betrieb hätte nehmen können. Immerhin: Fünf Zentimeter Neuschnee sind am Wochenende dazugekommen. Ein Aufputz für die großteils aus Maschinenschnee bestehende Unterlage. Mehr aber nicht.