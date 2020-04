Mein Homeoffice hat Fenster nach Osten, Süden und Norden, die sogenannte Isolation lässt sich aushalten, die Sonne blinzelt herein, es liegen fünf Zeitungen vor mir auf dem Frühstückstisch, Therapeutikum und unaufgeregtes Wissen als wichtiger Gegensatz zum Tollhaus der Meinungen und Kommentare in der digitalen Sphäre. Denn der drohende Abstieg in die Trivilität ist überall. Gestern beispielsweise schickte mir ein Leser, der mich beharrlich davon zu überzeugen versuchte, dass wir auch