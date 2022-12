Führerscheinprüfung: Heuer bereits mehr als 30 Betrüger aufgeflogen

Eine Kamera im Knopfloch und ein versteckter Hörer im Ohr, über den Anweisungen ausgegeben werden: Was nach einem James-Bond-Film klingt, passiert derzeit regelmäßig in Oberösterreichs Fahrschulen. Tausende Euro bezahlen Prüflinge – in den meisten Fällen solche, die keiner der Prüfungssprachen (Deutsch, Englisch, Slowenisch, Kroatisch) mächtig sind – an Betrüger, die auf Schummelei bei Führerscheinprüfungen spezialisiert sind.