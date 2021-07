Eine Woche lang hatte die Polizei nach dem 40-Jährigen gefahndet. Suchte mit Hundestaffeln die Umgebung ab und durchforstete das Wohnhaus, in dem der Mann in den frühen Morgenstunden des 20. Juli auf seine Frau losgegangen sein soll. Auf die Spur des Flüchtigen kamen die Beamten vergangenen Dienstag durch einen Hinweis aus der Bevölkerung. Eine Frau soll den Mann gesehen haben. In T-Shirt und Unterhose, so wie er kurz nach der Tat geflohen war.