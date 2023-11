Flugzeugabsturz: Über dem Kasberg verschwand "D-Elpo" vom Radar

Das Programm klang verlockend: Ein Wochenende in Pula, Kroatien, zwölf Grad und viel Sonnenschein. Von Pribram, 60 Kilometer südwestlich von Prag, sollte das Flugzeug von Privatpilot Herman K. abheben. Den flugerprobten Passagieren, die er für die spontane Reise suchte, versprach er Blicke auf den Dachstein und den Nationalpark Triglav in Slowenien. Und zumindest „eine Runde“ am Steuer. "Eine Runde am Steuer" inklusive.