Ein wenig Geduld verlangt das Wetter in Oberösterreich momentan noch den Schülern ab, die frisch in die Ferien gestartet sind. Erst am Mittwoch wird ein Hochdruckgebiet sommerliche Temperaturen um die 30 Grad und perfektes Badewetter bringen. Heute und morgen wird es zwar im ganzen Land weitestgehend trocken bleiben. Mit rund 22 Grad und lebhaftem Wind regt die Wetterlage jedoch eher zu einer Familienwanderung an als zu einem Sprung in den See. Zu verdanken ist das einem Tiefdruckgebiet über