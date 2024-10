Fast 200 angemeldete Schulbauprojekte in Oberösterreich

57 Schulbauprojekte mit einem Finanzvolumen von 228 Millionen Euro wurden im Jahr 2023 in Oberösterreich realisiert, das geht aus einer Anfragebeantwortung von Bildungslandesrätin Christine Haberlander (VP) hervor. 39 weitere baureife und bewilligte Projekte in einem Ausmaß von 89 Millionen Euro liegen vor. Sie reichen von der Errichtung einer Container-VS in Lasberg bis hin zur Heizungserneuerung bei der Volksschule Andrichsfurt oder der Sanierung von Volksschule und Mittelschule Mauerkirchen.