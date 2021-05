Franz Z.* hat keine Beine mehr. Gestern führten die Ärzte des Klinikums Freistadt auch am linken Bein des 82-jährigen Mühlviertlers eine Oberschenkelamputation durch. Der Pensionist, ein Diabetiker, der wegen seiner körperlichen Beschwerden in einem Pflegeheim wohnt, hatte keine andere Wahl mehr: Das linke Bein war wegen Durchblutungsstörungen irreparabel beschädigt und hätte eigentlich bereits am Dienstag abgenommen werden müssen.